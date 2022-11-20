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Стул пластиковый Оборн, бежевый, белый

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Стул пластиковый Оборн, белый, черный

Характеристики товара

Описание

Коллекция Оборн - это стулья, которые сочетают в себе рациональный и чистый дизайн с широким выбором рам и отделки, чтобы обеспечить максимальную адаптивность в домашних условиях и заведениях сферы Contract. Штабелируемый стул с двойным корпусом из стеклопластика, отлитого под давлением, и каркасом из стальных труб. Стулья Оборн - это решение для офиса и дома, кафе, ресторана, разноплановых мероприятий и конференций.

Особенности:
Стул изготовлен с помощью технологии двойного литья под давлением.
Каркас выполнен из трубчатой стали Ø14 мм. Доступен в различных цветовых решениях: хром, черный хром, окрашенный.
Спинка и сиденье выполнены из антистатического и устойчивого к ультрафиолетовому излучению стекловолокна.
Доступны одноцветные и двухцветные варианты отделки.
Стулья можно штабелировать до 10 шт. в высоту, что помогает существенно сэкономить место для хранения.
Накладки на ножки выполнены из технополимера белого или черного цвета, по запросу с войлоком, подходят для деликатных и чувствительных полов (дерево, керамика, мрамор).

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Глубина710 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки24.80 кг

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