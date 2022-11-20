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          Фотография Кресло пластиковое Delta Basic от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло пластиковое Delta Basic

          4.7
          Оптовая цена
          от 12 100 ₽
          При покупке от 10 штук.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло пластиковое Delta Basic
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          Кресло пластиковое Delta Basic

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          12100 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина590 мм
          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасапластик
          • Вес4 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота800 мм

          Популярные варианты обивки

          NaturalNaturalBrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
          Смотреть полный каталог обивок

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