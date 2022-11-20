Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Ширина490 мм
- Длина495 мм
- Вес5.8 кг
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Кресло Равенна темно-коричневое
Кресло пластиковое складное Delta, кофе, бежевый
Часы настенные Animals
Барный стул Маллин, ножки под бук, серый велюр
Диван Beverly
Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая
Стол обеденный Актан