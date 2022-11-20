Характеристики товара
Описание
Интерьерный дизайнерский стул Ханамаки
Материал сиденья: Пластик PP/Экокожа (PU)
Материал каркаса: Дерево Бук
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 23.0
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.220
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки380 мм
- Ширина470 мм
- Глубина560 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки23 кг