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Стул Ханамаки, серый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Интерьерный дизайнерский стул Ханамаки

Материал сиденья: Пластик PP/Экокожа (PU)

Материал каркаса: Дерево Бук

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг

Техническая информация для оптовых клиентов

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4

Вес стандартной упаковки, кг.: 23.0

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.220

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки380 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки23 кг
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