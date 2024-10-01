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Стул пластиковый барный Brisigella, марсала - фото 1Стул пластиковый барный Brisigella, марсала - фото 2

Стул пластиковый барный Brisigella, марсала

Артикул: CH-067-265
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из стеклопластика, благодаря чему он вандалоустойчивость. Материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, а также он не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет.
Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования.
Изделие на 100% пригодно для переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота985 мм
  • Высота до сиденья745 мм
  • Вес5,2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбордовый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки1125 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.38 м3

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