Характеристики товара
Описание
Кресло Aria из стеклопластика c решетчатой структурой и матовой отделкой, похожей на лакированное дерево. Доступен ряд цветовых комбинаций каркаса и подушки. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Особенности:
- Модель выполнена из перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) с матовой отделкой, устойчивого к к воздействию УФ-лучей.
- Нескользящие ножки.
- Подушки включены в комплект.
- Возможные цвета каркаса: белый, антрацит, тортора.
- Возможные цвета подушек из акрила: лайм, вишня, сардиния (голубой), белый, кофе, серый.
- Возможные цвета подушек из Sunbrella: серый.
- Изделие сертифицировано CATAS.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина710 мм
- Глубина705 мм
- Вес7,9 кг
- Материал каркасаакрил
- Материал сиденьястеклопластик
- Цветголубой, белый
- Страна изготовленияИталия