Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм - фото 1Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм - фото 2

Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Следующий Кресло пластиковое Artemis, белый
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Характеристики товара

Описание

Кресло Aria из стеклопластика c решетчатой структурой и матовой отделкой, похожей на лакированное дерево. Доступен ряд цветовых комбинаций каркаса и подушки. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Особенности:

  • Модель выполнена из перерабатываемого материала - стеклопластика (полипропилен, стекловолокно) с матовой отделкой, устойчивого к к воздействию УФ-лучей.
  • Нескользящие ножки.
  • Подушки включены в комплект.
  • Возможные цвета каркаса: белый, антрацит, тортора.
  • Возможные цвета подушек из акрила: лайм, вишня, сардиния (голубой), белый, кофе, серый.
  • Возможные цвета подушек из Sunbrella: серый.
  • Изделие сертифицировано CATAS.
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина705 мм
  • Вес7,9 кг
  • Материал каркасастеклопластик
  • Материал сиденьябукле
  • Цветзеленый, коричневый
  • Страна изготовленияИталия

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

В наличии 632 шт.
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 200 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 161 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 331 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6904
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 158 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 03Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490
12

Новогодний чехол на стул 03

Настоящее фото товара Кресло Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Кресло Тик-так

Диван МанчестерНастоящее фото товара Диван Манчестер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
9

Диван Манчестер

Настоящее фото товара Люстра Passarinho 8, произведённого компанией ChiedoCover
от54 890
Оптовая цена
5

Люстра Passarinho 8

В наличии 18 шт.
Подстолье Ярис №2Настоящее фото товара Подстолье Ярис №2, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
14

Подстолье Ярис №2

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден