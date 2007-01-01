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Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кроссбэк пластиковый коричневый
12 оценок
2 79045
4 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кроссбэк пластиковый коричневый - фото 1Стул Кроссбэк пластиковый коричневый - фото 2Стул Кроссбэк пластиковый коричневый - фото 3Стул Кроссбэк пластиковый коричневый - фото 4Стул Кроссбэк пластиковый коричневый - фото 5
Распродажа

Стул Кроссбэк пластиковый коричневый

Артикул: CH-052-182
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина475 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота895 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Bertram — классика, которая не выйдет из моды. В основе дизайна — традиционная форма венского стула. Характерные черты: тонкие, но устойчивые ножки, обтекаемая форма, спинка с крестообразными элементами на винтах, гнутые детали, сиденье из ротанга. Массив вяза обладает роскошной текстурой, прочностью и долговечностью. Bertram напоминает антикварный предмет мебели, эффект старения придаёт ему шарм и благородство.
Выверенный дизайн этого стула сделает любой интерьер уникальным. Подарит утончённое настроение аристократизма. Превратит каждый обед и ужин в неспешную трапезу. С приятными беседами и благородными манерами. Универсальная модель подходит как для домашних, так и для бизнес-пространств. На ваш выбор стул Bertram в светло-карамельном и белом цвете.
Материал каркаса и ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола. Максимальная нагрузка на стул - 160 кг.
Размер упаковки: 50х91х57 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота895 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Высота спинки450 мм
  • Вес3.95 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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