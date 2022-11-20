СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ

15 оценок

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СТУЛ EAMES HR РОЗОВЫЙ

4.8
3 690 ₽
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СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ
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СТУЛ EAMES HR БЕЛЫЙ

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Eames выполнено из литого высокопрочного пластика, который всегда выглядит безупречно без особенного ухода. Формованное сиденье стула Eames обеспечивает сидящему высокую степень комфорта.

Нижнее основание стула изготовлено из металлической редуцированной трубы и окрашено порошковой краской. Ножки оснащены пластиковыми подпятниками

Упаковка 3 шт
Габариты упаковки 780х600х520 мм

Материал: Пластик
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветрозовый
  • Вес4.7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота850 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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