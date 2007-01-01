Характеристики товара
Описание
Folio - это инновационное расслабляющее кресло, регулируемое в двух положениях, предназначенное для уличного использования. Изготовлено из перерабатываемой стекловолоконной смолы. Основная конструкция кресла сделана из одного перфорированного стекловолоконного листа (отсюда и название на итальянском языке "folio"), украшенного квадратным узором. Особенностью кресла является его изогнутый дизайн, не требующий каких-либо связующих элементов между сидением и спинкой. Кресло Folio полностью изготовлено в Италии - от дизайна до изготовления пресс-форм и производства.
Особенности:
Каркас кресла выполнен из стеклопластика, преимуществами которого являются долговечность, устойчивость к воздействию коррозии и солнцу. Прочность структуры стеклопластика можно сравнить с показателями стали, при этом изделия из стеклопластика в разы легче металлических.
Благодаря простому и удобному запатентованному Nardi ручному двух-кнопочному механизму, спрятанному под подлокотником, спинку кресла можно отрегулировать в двух положениях с комфортом и легкостью.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна
Размер упаковки:
1255х1050х750 мм
Вес брутто:
38.7 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина810 мм
- Высота1130 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес8.2 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.99 м3
- Изделия стопируютсяНет