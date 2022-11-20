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Кресло пластиковое Сано, терракота, черный - фото 1Кресло пластиковое Сано, терракота, черный - фото 2Кресло пластиковое Сано, терракота, черный - фото 3

Кресло пластиковое Сано, терракота, черный

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло с подлокотниками с эксклюзивным и современным дизайном. Эти характеристики идеально совпадают с высоким уровнем комфорта и практичности, которые всегда отличали все продукты бренда. Разноцветная палитра и несколько вариантов отделки делают кресло с корпусом из технополимера идеальным сиденьем для самых универсальных применений.
Особенности:
Каркас кресла изготовлен из трубчатой стали диаметром 16 мм. Варианты отделки: окрашенная сталь, хромированная сталь, сатиновая латунь, черный глянцевый никель.
Корпус оснащен подлокотниками, отлит из технополимера, армированного стекловолокном по технологии воздушного литья.
Удобное, обволакивающее и прочное кресло рекомендовано для обстановки кухонь, обеденных зон, современных жилых комнат дома, а также для более интенсивного использования в ресторанах, пиццериях или барах.
Кресла обладают возможностью штабелирования до 4 шт., позволяет в случае необходимости удобно их хранить и быстро транспортировать.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина580 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки24 кг

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