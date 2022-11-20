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Стул Masters, прозрачный, фиолетовый

Артикул: CH-049-910
5 оценок
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Стул Masters, прозрачный, зеленый

Характеристики товара

Описание

Стул Masters прозрачный оранжевый - одно из самых удивительных и привлекательных решений дизайна пластиковых стульев.Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, современных офисных пространств, баров, кафе, ресторанов и отелей.Варианты матовых отделок и металлизированного эффекта пластика расширяют возможность реализаций со стульями Masters в разных по стилю и дизайну помещениях.

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Основные характеристики

  • Длина730 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота825 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветфиолетовый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.38 м3

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