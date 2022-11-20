Характеристики товара
Описание
Стул Masters прозрачный оранжевый - одно из самых удивительных и привлекательных решений дизайна пластиковых стульев.Уникальное сочетание тонких линий элементов спинки, подлокотников и ножек, предоставляет возможность универсального решения для жилых помещений, современных офисных пространств, баров, кафе, ресторанов и отелей.Варианты матовых отделок и металлизированного эффекта пластика расширяют возможность реализаций со стульями Masters в разных по стилю и дизайну помещениях.
Основные характеристики
- Длина730 мм
- Ширина550 мм
- Глубина560 мм
- Высота825 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4.8 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалпластик
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветфиолетовый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.38 м3