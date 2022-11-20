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Стул Термин, белый пластик

Артикул: CH-052-204
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки300 мм
  • Вес3.2 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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