Характеристики товара
Описание
Кресло с подлокотниками с эксклюзивным и современным дизайном. Эти характеристики идеально совпадают с высоким уровнем комфорта и практичности, которые всегда отличали все продукты бренда. Разноцветная палитра и несколько вариантов отделки делают кресло с корпусом из технополимера идеальным сиденьем для самых универсальных применений.
Особенности:
Каркас кресла изготовлен из трубчатой стали диаметром 16 мм. Варианты отделки: окрашенная сталь, хромированная сталь, сатиновая латунь, черный глянцевый никель.
Корпус оснащен подлокотниками, отлит из технополимера, армированного стекловолокном по технологии воздушного литья.
Удобное, обволакивающее и прочное кресло рекомендовано для обстановки кухонь, обеденных зон, современных жилых комнат дома, а также для более интенсивного использования в ресторанах, пиццериях или барах.
Кресла обладают возможностью штабелирования до 4 шт., позволяет в случае необходимости удобно их хранить и быстро транспортировать.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина580 мм
- Материалсталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки24 кг