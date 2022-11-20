Товар в корзине. Перейти
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - фото 1Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - фото 2Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - фото 3Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - фото 4Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - фото 5Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - фото 6

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый
Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый
Следующий Чехол 01 белый
Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый

Популярные варианты ткани

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Материал — спандекс

Плотность — 200 г/м²

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалспандекс, стрейч
  • Цветсиний
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий — выполненные заказы

Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, лиловый от компании ChiedoCover.Чехол 46 с прямой спинкой, лиловыйФотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий от компании ChiedoCover.Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий
Все заказы

Похожие товары

Чехол 01 белыйНастоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41037
650 ₽
96Хит

Чехол 01 белый

В наличии 463 шт.
Чехол 01 цветнойНастоящее фото товара Чехол 01 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
12

Чехол 01 цветной

Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35047
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 689 шт.
Чехол 08 цветнойНастоящее фото товара Чехол 08 цветной, произведённого компанией ChiedoCover
4906
519 ₽Оптовая цена
15

Чехол 08 цветной

Чехол 37Настоящее фото товара Чехол 37, произведённого компанией ChiedoCover
от690
15

Чехол 37

Чехол 44Настоящее фото товара Чехол 44, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 44

Чехол 45Настоящее фото товара Чехол 45, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
15

Чехол 45

Чехол 46Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46

Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
10

Чехол 48

Чехол 25Настоящее фото товара Чехол 25, произведённого компанией ChiedoCover
от690
8

Чехол 25

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Бра Спенсер, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
8

Бра Спенсер

Настоящее фото товара Одеяло бамбук классическое белое, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
11

Одеяло бамбук классическое белое

Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченноеНастоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
10

Одеяло Овечья шерсть микрофибра облегченное

Одеяло Овечья шерсть микрофибраНастоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
7

Одеяло Овечья шерсть микрофибра

Одеяло бамбук-микрофибраНастоящее фото товара Одеяло бамбук-микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
6

Одеяло бамбук-микрофибра

Настоящее фото товара Одеяло шелковое Valtery, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
8

Одеяло шелковое Valtery

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от140
11

Куверт на 2 прибора Журавинка, вензель шампань

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от140
14

Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок серый

Настоящее фото товара Стул складной Балу, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Стул складной Балу

Журнальный стол Терраса, 100х100Настоящее фото товара Журнальный стол Терраса, 100х100, произведённого компанией ChiedoCover
22 890
Оптовая цена
11

Журнальный стол Терраса, 100х100

Другие товары из разделачехлы из спандекса
Настоящее фото товара Чехол 56, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от990
115Хит

Чехол 56, белый

Чехол 02, спандекс бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 02, спандекс бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
13

Чехол 02, спандекс бирюзовый

Чехол 12, спандексНастоящее фото товара Чехол 12, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 12, спандекс

Чехол 02Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
7

Чехол 02

Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 67