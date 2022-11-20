Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Сано, терракота, золотой - фото 1Кресло пластиковое Сано, терракота, золотой - фото 2Кресло пластиковое Сано, терракота, золотой - фото 3

Кресло пластиковое Сано, терракота, золотой

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора
Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора
Следующий Кресло пластиковое Сано, терракота, черный
Кресло пластиковое Сано, терракота, тортора

Характеристики товара

Описание

Кресло с подлокотниками с эксклюзивным и современным дизайном. Эти характеристики идеально совпадают с высоким уровнем комфорта и практичности, которые всегда отличали все продукты бренда. Разноцветная палитра и несколько вариантов отделки делают кресло с корпусом из технополимера идеальным сиденьем для самых универсальных применений.

Особенности:
Каркас кресла изготовлен из трубчатой стали диаметром 16 мм. Варианты отделки: окрашенная сталь, хромированная сталь, сатиновая латунь, черный глянцевый никель.
Корпус оснащен подлокотниками, отлит из технополимера, армированного стекловолокном по технологии воздушного литья.
Удобное, обволакивающее и прочное кресло рекомендовано для обстановки кухонь, обеденных зон, современных жилых комнат дома, а также для более интенсивного использования в ресторанах, пиццериях или барах.
Кресла обладают возможностью штабелирования до 4 шт., позволяет в случае необходимости удобно их хранить и быстро транспортировать

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Глубина580 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветкоричневый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки24 кг

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
28

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
7

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
4

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
4

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
2

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
2

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
16

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
3

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79017
2 150 ₽
32

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
36

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
13

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55028
2 150 ₽
26

Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый

Стул Наполеон Старинный орех, деревянныйНастоящее фото товара Стул Наполеон Старинный орех, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4907
4 790 ₽
29

Стул Наполеон Старинный орех, деревянный

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
3

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный

Стул АнджелоНастоящее фото товара Стул Анджело, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
12

Стул Анджело

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол ПентагонНастоящее фото товара Стол Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
31

Стол Пентагон

Журнальный стол ХакубаНастоящее фото товара Журнальный стол Хакуба, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
37

Журнальный стол Хакуба