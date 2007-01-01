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Настоящее фото товара Стул Диамант пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Диамант пластиковый, белый
48 оценок
4 29015
4 990 ₽
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Стул Диамант пластиковый, белый

Артикул: CH-026-461
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стулья устойчивы к воздействию солнца, мороза и влаги. Изготавливаются в виде цельного блока. Эти стулья прочные, лёгкие и просты в уходе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаполипропилен
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки2100 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки41 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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