Логистические данные:
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Журнальный столик Бостон 50 x 32 серебро
Стул Мила, рогожка серая
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ панама
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ джунгли
Светильник подвесной KH01158
Подстолье Лофт 13
Стул Lili, хром металл, стопируемый, черный
Стул Олимпия
Стул Хит 20мм - золото, велюр желтый
Стул Fold, металлокаркас белый
Стул Joker бежевый, складной
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт