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Подушка с квадратной прострочкой 39х39 - фото 1Подушка с квадратной прострочкой 39х39 - фото 2Подушка с квадратной прострочкой 39х39 - фото 3

Подушка с квадратной прострочкой 39х39

Артикул: CH-031-692
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Универсальная подушка на стул с завязками добавит комфорт при сидении и станет уютным элементом декора вашего дома. Подушка подойдет на сиденье любого стула: пластикового, деревянного и даже мягкого. С помощью завязок подушка на стул надежно фиксируется и не съезжает. Обивка сидушки на стул выполнена из плотной мебельной ткани - рогожка, поэтому сидушка прослужит долго и не потеряет форму. Наполнитель - поролон.

Размер подушки: 39x39 см.

Толщина подушки: 2 см.

У подушки на стул нет съемного чехла, но ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при 30 градусах без использования отбеливающих средств. Глажка запрещена.

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Основные характеристики

  • Длина390 мм
  • Ширина390 мм
  • Высота200 мм
  • Материалрогожка
  • Цветбежевый, серый

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