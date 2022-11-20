Характеристики товара
Описание
Современное кресло из искусственного дерева на алюминиевом каркасе серебряного цвета. Удобные и практичные модели могут эксплуатироваться как в помещении, так и на открытом воздухе в течение круглого года. Кресла коллекции удобно стопируются по 12 штук для максимально удобного и компактного хранения. Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с серебряным порошковым покрытием позволяет эксплуатировать мебель многие годы. Искусственное дерево устойчиво к ультрафиолетовому излучению. Изделия серии Лиссабон станут отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина460 мм
- Длина560 мм
- Вес6.3 кг
- СоставНержавеющицй алюминий с порошковым покрытием, искусственное дерево.
- Количество мест1
- Цветбежевый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки4 кг