Товар в корзине. Перейти
Кресло садовое Лиссабон, тик - фото 1Кресло садовое Лиссабон, тик - фото 2Кресло садовое Лиссабон, тик - фото 3

Кресло садовое Лиссабон, тик

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло садовое Онтарио, серый
Кресло садовое Онтарио, серый
Следующий Кресло складно CAVALESE, белый
Кресло садовое Онтарио, серый

Характеристики товара

Описание

Современное кресло из искусственного дерева на алюминиевом каркасе серебряного цвета. Удобные и практичные модели могут эксплуатироваться как в помещении, так и на открытом воздухе в течение круглого года. Кресла коллекции удобно стопируются по 12 штук для максимально удобного и компактного хранения. Высококачественная рама из нержавеющего алюминия с серебряным порошковым покрытием позволяет эксплуатировать мебель многие годы. Искусственное дерево устойчиво к ультрафиолетовому излучению. Изделия серии Лиссабон станут отличным дополнением вашего загородного дома или приусадебного участка.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина560 мм
  • Вес6.3 кг
  • СоставНержавеющицй алюминий с порошковым покрытием, искусственное дерево.
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки4 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди

Стул ODEN желтый x2Настоящее фото товара Стул ODEN желтый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул ODEN желтый x2

Стол ЛИРА/180, 1600x800Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
35 290
Оптовая цена
15

Стол ЛИРА/180, 1600x800

Стул Turin, серый с чёрными ножкамиНастоящее фото товара Стул Turin, серый с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
14

Стул Turin, серый с чёрными ножками

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон, произведённого компанией ChiedoCover
от197 790
Оптовая цена
11

Комплект для отдыха Лаунж BOX, на 5 персон

Стул Барбара NEW велюр серо-голубойНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Барбара NEW велюр серо-голубой

В наличии 39 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден