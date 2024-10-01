Товар в корзине. Перейти
Комплект плетеной мебели для сада София - фото 1Комплект плетеной мебели для сада София - фото 2Комплект плетеной мебели для сада София - фото 3Комплект плетеной мебели для сада София - фото 4Комплект плетеной мебели для сада София - фото 5Комплект плетеной мебели для сада София - фото 6

Комплект плетеной мебели для сада София

Артикул: CH-066-537
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло "Капля Ротанг"
Фотография товара Подвесное кресло "Капля Ротанг" от компании ChiedoCover.
Следующий Пуф ВОЯЖ, ротанг
Фотография товара Пуф ВОЯЖ, ротанг от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

- Трехместный диван ( 1830 x 650 x 660 мм );

- Два кресла ( 760 x 650 x 660 мм );

- Журнальный стол ( 850 x 480 x 370 мм ).

Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры. Подушки идут в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Столовая группа 12, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Столовая группа 12

47
Фотография товара Столовая группа 28 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столовая группа 28, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Столовая группа 28

41
Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый

41
Фотография товара Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый

41
Фотография товара Фартук официанта 08 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фартук официанта 08, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Фартук официанта 08

43
Фотография товара Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
262 490
Оптовая цена

Обеденный комплект ISABELLA из искусственного ротанга

7
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 99014
61 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди 120 натур со стульями Франк натур рогожка серый

9
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Монте 120 орех со стульями Франк Орех рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120 орех со стульями Франк Орех рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от54 99012
62 190 ₽Оптовая цена

Стол Монте 120 орех со стульями Франк Орех рогожка серый

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели T605SWT/Y79B-W56 Light Brown (2+1), произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Комплект мебели T605SWT/Y79B-W56 Light Brown (2+1)

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Сплит, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сплит, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сплит, бежевый

5
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром

26
Настоящее фото товара Стол Сальвадор, произведённого компанией ChiedoCover
от437 890
Оптовая цена

Стол Сальвадор

32
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый

39
Настоящее фото товара Стул СМАРТ, серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул СМАРТ, серый, черные ножки

88
Распродажа
Фотография товара Стул Слинг вращающийся серо-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Слинг вращающийся серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49041
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Слинг вращающийся серо-коричневый

60
В наличии 185 шт.
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа

45
В наличии 1140 шт.
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый

5
В наличии 62 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела комплекты и столовые группы

Настоящее фото товара Набор мебели для кухни Тор квадратный и стулья Грид, беленый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
58 290
Оптовая цена

Набор мебели для кухни Тор квадратный и стулья Грид, беленый дуб

8
В наличии 14 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели для сада Маскат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели для сада Маскат, произведённого компанией ChiedoCover
от128 690
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели для сада Маскат

8
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели Виктория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от74 890
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Виктория

15
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от99 090
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели для сада Ванкувер

9
Фотография товара Комплект плетеной мебели Мекка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Мекка, произведённого компанией ChiedoCover
от88 790
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Мекка

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Эквадор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Эквадор, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Комплект мебели Эквадор

15
Фотография товара Комплект мебели Сан-Диего от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сан-Диего, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сан-Диего

10
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Малага от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Малага, произведённого компанией ChiedoCover
от139 590
Оптовая цена

Комплект мебели Малага

15
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Лас-Вегас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Лас-Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
от89 290
Оптовая цена

Комплект мебели Лас-Вегас

13
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект мебели Сплит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Сплит, произведённого компанией ChiedoCover
от73 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сплит

14
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Комплект плетеной мебели для сада София
Комплект плетеной мебели для сада София
от 88 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стул Хит 25 мм серебряный с подлокотниками и пюпитром

26
Настоящее фото товара Стол Сальвадор, произведённого компанией ChiedoCover
от437 890
Оптовая цена

Стол Сальвадор

32
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, оранжевый

39
Настоящее фото товара Стул СМАРТ, серый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул СМАРТ, серый, черные ножки

88