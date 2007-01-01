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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Relax, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Net Relax, антрацит
8 оценок
12 690
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Кресло пластиковое Net Relax, антрацит - фото 1Кресло пластиковое Net Relax, антрацит - фото 2Кресло пластиковое Net Relax, антрацит - фото 3Кресло пластиковое Net Relax, антрацит - фото 4Кресло пластиковое Net Relax, антрацит - фото 5Кресло пластиковое Net Relax, антрацит - фото 6

Кресло пластиковое Net Relax, антрацит

Артикул: CH-052-552
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Модель выполнена из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования до 6 штук.
Не требует специального ухода.

Количество в упаковке: 20 шт.

Объем упаковки: 2.090 м3

Размер упаковки: 1250х730x2290 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес4.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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