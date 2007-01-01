Характеристики товара
Описание
Модель выполнена из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования до 6 штук.
Не требует специального ухода.
Количество в упаковке: 20 шт.
Объем упаковки: 2.090 м3
Размер упаковки: 1250х730x2290 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина710 мм
- Высота865 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес4.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет