Характеристики товара
Описание
Подушки в комплекте
Нить сфера, полусфера
Основные характеристики
- Длина780 мм
- Ширина940 мм
- Высота940 мм
- Вес15 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
Подушки в комплекте
Нить сфера, полусфера
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