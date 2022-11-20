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Кресло пластиковое плетеное Ibiza, коричневый

Артикул: CH-052-680
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлено из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
армировано стекловолокном;
штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 16 шт.

Объем упаковки: 1,23 м3

Размер упаковки: 580х930х2280 мм


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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4,75 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияТурция

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