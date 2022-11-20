Товар в корзине. Перейти
Кресло садовое Милан, черный - фото 1Кресло садовое Милан, черный - фото 2Кресло садовое Милан, черный - фото 3

Кресло садовое Милан, черный

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло садовое Милан, под кожу
Кресло садовое Милан, под кожу
Следующий Кресло садовое Милан, табак
Кресло садовое Милан, под кожу

Характеристики товара

Описание

Элегантное садовое кресло из искусственного ротанга. Широкое посадочное место и удобно-изогнутая спинка подарят комфорт Вам и вашим гостям.Рама изготовлена из нержавеющего алюминия и полностью оплетена, все стыки скрыты. Это придает более эстетический вид и прочность креслу. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит интерьер вашего загородного дома и приусадебного участка. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице.

Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующего.

Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга.

Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению материал.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина560 мм
  • Длина580 мм
  • Вес5.8 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки890 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки6 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01130, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
8

Светильник подвесной KH01130

Диван 2х-местный Лаунж BoxНастоящее фото товара Диван 2х-местный Лаунж Box, произведённого компанией ChiedoCover
62 990
Оптовая цена
6

Диван 2х-местный Лаунж Box

Настоящее фото товара Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, каркас черный / микровелюр капучино

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левыйНастоящее фото товара Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена
5

Диван-кровать прямой ПОРТЛЕНД-2 светло-синий левый

Диван Samsa 140cm visco серыйНастоящее фото товара Диван Samsa 140cm visco серый, произведённого компанией ChiedoCover
от242 990
Оптовая цена
9

Диван Samsa 140cm visco серый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден