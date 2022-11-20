Характеристики товара
Описание
Элегантное садовое кресло из искусственного ротанга. В комплекте подушка со съемным чехлом из износостойкого материала. Широкое посадочное место и удобно-изогнутая спинка подарят комфорт Вам и вашим гостям. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит интерьер вашего загородного дома и приусадебного участка. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина630 мм
- Длина580 мм
- Вес6.8 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки7 кг