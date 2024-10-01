Характеристики товара
Описание
- Трехместный диван (170 x 670 x 730 мм);
- Стол с декингом (1440 x 740 x 660 мм);
- 2 кресла (670 x 660 x 730 мм);
- 2 пуфа (400 х 400 х 450 мм);
Высококачественная лоза из полиротанга бежевого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки.
Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу.
Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыдревесно-полимерный композит (декинг)
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый