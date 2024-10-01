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Комплект плетеной мебели для сада Маскат

Артикул: CH-066-512
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

- Трехместный диван (170 x 670 x 730 мм);

- Стол с декингом (1440 x 740 x 660 мм);

- 2 кресла (670 x 660 x 730 мм);

- 2 пуфа (400 х 400 х 450 мм);

Высококачественная лоза из полиротанга бежевого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки.

Изделие сплетено вручную под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу.

Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыдревесно-полимерный композит (декинг)
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

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