Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья380/480 мм
- Ширина800 мм
- Глубина680 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
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Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
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