Фотография Стул складной Mason белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул складной Mason белый

4.1
Оптовая цена
от 2 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул складной Mason белый
Стул складной Mason белый
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Стул складной Mason белый

4.1
2690 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота790 мм

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