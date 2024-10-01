Характеристики товара
Описание
Ширина: 45
Глубина: 43
Высота: 82
Ширина сиденья: 38
Глубина сиденья: 36
Высота сиденья: 48
Вес: 4
Объем: 0.03
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Размер упаковки 1: 970 х 450 х 80
Цвет: белый мрамор / светлый мусс
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Тип механизма: без механизма
В сборе: Да
Материал обивки: Искусственная кожа
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина430 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Вес4 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекметалл