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Стул Gikat белый мрамор / светлый мусс

Артикул: CH-035-354
38 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 45
Глубина: 43
Высота: 82
Ширина сиденья: 38
Глубина сиденья: 36
Высота сиденья: 48


Вес: 4
Объем: 0.03
Количество мест: 1
Количество в упаковке: 1
Размер упаковки 1: 970 х 450 х 80

Цвет: белый мрамор / светлый мусс
Максимальная нагрузка: до 100 кг
Тип механизма: без механизма
В сборе: Да
Материал обивки: Искусственная кожа

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Вес4 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекметалл

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