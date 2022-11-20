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Стул складной Compact, береза

Артикул: CH-052-810
7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материалмассив
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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