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Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 1Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 2Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 3Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 4Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 5Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 6Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 7Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 8Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий - фото 9Видеообзор: Стул раскладной Clack - видео 10

Стул раскладной Clack, деревянная спинка, синий

Артикул: CH-051-521
14 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал каркасабук
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул раскладной Clack, деревянная спинка
Стул раскладной Clack, деревянная спинкаСтул раскладной Clack, деревянная спинкаСтул раскладной Clack, деревянная спинкаСтул раскладной Clack, деревянная спинка
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