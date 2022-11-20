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Складной стул Марио

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина470 мм
  • Длина470 мм
  • Вес6.3 кг
  • Объем0.03 мл
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки4шт/1кор см

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