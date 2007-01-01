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Настоящее фото товара Складной стул Марио, произведённого компанией ChiedoCover
Складной стул Марио
50 оценок
9 8908
10 690 ₽
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Складной стул Марио - фото 1Складной стул Марио - фото 2Складной стул Марио - фото 3
Распродажа

Складной стул Марио

Артикул: CH-030-248
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота800 мм
  • Вес6.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота800 мм
  • Вес6.3 кг
  • Объем0.03 л
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки4шт/1кор см

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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