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Навес со скамейкой Модерн УНИ - фото 1

Навес со скамейкой Модерн УНИ

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2120 мм
  • Ширина1980 мм
  • Высота2520 мм
  • Вес132 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветчерный

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