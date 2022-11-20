Характеристики товара
Описание
Доступны для заказа в следующих размерах:
- 2000 мм
- 3000 мм
- 4000 мм
Основные характеристики
- Длина2000/4000 мм
- Ширина1000 мм
- Высота2700 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Доступны для заказа в следующих размерах:
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
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