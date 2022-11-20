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Пергола арка Летний сад - фото 1

Пергола арка Летний сад

5 оценок
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Пергола, тип 1
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Пергола, тип 1

Характеристики товара

Описание

Доступны для заказа в следующих размерах:

  • 2000 мм
  • 3000 мм
  • 4000 мм
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Основные характеристики

  • Длина2000/4000 мм
  • Ширина1000 мм
  • Высота2700 мм
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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