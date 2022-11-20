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Пергола, тип 2 - фото 1

Пергола, тип 2

6 оценок
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Зонт для кафе Кампо , бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина3510 мм
  • Ширина290 мм
  • Высота3900 мм
  • Вес90 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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