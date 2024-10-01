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Подвесной светильник V1294-1P Eline 1*E27*60W

Артикул: CH-066-642
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в стиле модерн с алюминиевым плафоном в оранжевом цвете и вставкой из дерева. Светильник Eline станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. Срок службы лампы до 50000 часов. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Высота210 мм
  • Материалалюминий, дерево
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки1.20 кг

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