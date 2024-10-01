Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в стиле модерн с алюминиевым плафоном в оранжевом цвете и вставкой из дерева. Светильник Eline станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. Срок службы лампы до 50000 часов. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Высота210 мм
- Материалалюминий, дерево
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки1.20 кг