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Светильник подвесной V11034-1P Olivia

Артикул: CH-066-791
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник из коллекции Olivia выполнен в стиле модерн. Плафон округлой формы с дизайном в виде сетки на металлическом основании будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой подвесной светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха. При монтаже светильника, плафоны можно отрегулировать по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1200 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки1.50 кг

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