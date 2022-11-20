Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Alina выполнен в стиле модерн. Три плафона округлой формы с дизайном в виде сетки на металлическом основании будут эффектным дополнением в любом помещении. Такой подвесной светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 50 Вт.
- Общая мощность светильника 150 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 49,5*31,5*24,5
Вес брутто: 2,2
Объем: 0,038
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина360 мм
- Длина360 мм
- Диаметр360 мм
- Материалметалл
- Цветчерный