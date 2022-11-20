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Подвесной светильник V2802-3P Adalina 3*GU10*50W

15 оценок

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник из коллекции Alina выполнен в стиле модерн. Три плафона округлой формы с дизайном в виде сетки на металлическом основании будут эффектным дополнением в любом помещении. Такой подвесной светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 8 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 50 Вт.
  • Общая мощность светильника 150 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 49,5*31,5*24,5

Вес брутто: 2,2

Объем: 0,038

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина360 мм
  • Диаметр360 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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