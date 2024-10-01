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Светильник подвесной V10444-1P Pesaro - фото 1Светильник подвесной V10444-1P Pesaro - фото 2

Светильник подвесной V10444-1P Pesaro

Артикул: CH-066-704
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник в современном стиле. Белый алюминиевый плафон декорирован золотой вставкой, которая дополняет дизайн и гармонично контрастирует с цветом светильника. Подвесной светильник Forli станет отличным дополнением интерьеров в современном и стиле лофт. Прекрасно подойдет для освещения зала, гостиной, кухни. Площадь освещения 6 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота1300 мм
  • Материалметалл, алюминий
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки180 мм
  • Высота упаковки240 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки1 кг

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