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Светодиодный подвесной светильник V10503-PL Solumn

Артикул: CH-067-000
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классический светодиодный подвесной светильник в современном стиле. Плафон встроен в металлический каркас, а цельная вставка из матового стекла мягко и комфортно рассеивает свет. Металлический каркас золотого цвета дополнен декорированной вставкой в виде темного камня. Общая высота светильника составляет 120 см, отличный вариант для высоких потолков. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать. Оригинальный образ светильника украсит любой современный интерьер кухни, холла или обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Глубина200 мм
  • Высота1200 мм
  • Материалметалл, мрамор
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки2 кг

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