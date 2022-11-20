Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник из серии Alice в стиле лофт. Оригинальный плафон из металла в виде клетки создаст яркое освещение. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Металлический каркас кофейного цвета гармонично сочетается с плафоном в спокойный и изящный образ. Данная модель подойдет для освещения небольшой площади в 4 м² и идеально дополнит любой интерьер в медитативных тонах.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 41*41*19
Вес брутто: 0,950
Объем: 0,032
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Диаметр400 мм
- Материалметалл
- Цветчерный