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Подвесной светильник V2790-1P Diego 1*E14*40W

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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник в лаконичном дизайне. Плафон из металлических прутьев сочетается с разными видами ламп и оригинально смотрится в любом интерьере. В качестве источника света используются лампы накаливания или LED с цоколем Е27. С площадью освещения в 3 м² данная модель подойдёт для небольшого пространства. Лаконичный и однотонный дизайн светильника дополнит интерьер в стиле лофт или минимализма.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 15,5*15,5*17,5

Вес брутто: 0,5

Объем: 0,004

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина150 мм
  • Диаметр150 мм
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

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