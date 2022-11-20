Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник из коллекции Host в современном стиле. Минимализм и утончённый дизайн. Металлический каркас латунного цвета гармонично сочетается с матовым плафоном в форме шара. Высота светильника 120 см., отличное решение для высоких потолков. Данная модель сможет дополнить любой современный интерьер дома и подойдёт для освещения спальни, кухни, холла или гостиной комнаты.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 28*21*28,5
Вес брутто: 1,1
Объем: 0,017
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина150 мм
- Длина150 мм
- Диаметр150 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой