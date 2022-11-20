Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Katherine от итальянского бренда Moderli. Металлический плафон с медным цветом в лаконичном дизайне дополнит интерьер в стиле лофт. Мощность лампы 60 Вт., площадь освещения 3кв.м. Отличный вариант для кухни, холла или барной зоны.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 13,5*13,5*23
Вес брутто: 0,7
Объем: 0,004
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина130 мм
- Длина130 мм
- Диаметр130 мм
- Материалметалл
- Цветсерый