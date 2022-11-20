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Подвесной светильник V3020-1P Katherine 1*E27*60W

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник Katherine от итальянского бренда Moderli. Металлический плафон с медным цветом в лаконичном дизайне дополнит интерьер в стиле лофт. Мощность лампы 60 Вт., площадь освещения 3кв.м. Отличный вариант для кухни, холла или барной зоны.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 13,5*13,5*23

Вес брутто: 0,7

Объем: 0,004

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина130 мм
  • Длина130 мм
  • Диаметр130 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый

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