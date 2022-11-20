Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник от итальянского бренда Moderli. Простой и аккуратный дизайн дополнит современный интерьер. Плафон гармонично сочетается с овальным металлическим каркасом, а матовое стекло мягко рассеивает свет. Данная модель подойдет для комнат с высокими потолками, площадь освещения составляет 6 м².
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 40 Вт.
- Общая мощность светильника 40 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина150 мм
- Длина200 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой