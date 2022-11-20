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Подвесной светильник V6010-1P Klaster

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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник от итальянского бренда Moderli. Простой и аккуратный дизайн дополнит современный интерьер. Плафон гармонично сочетается с овальным металлическим каркасом, а матовое стекло мягко рассеивает свет. Данная модель подойдет для комнат с высокими потолками, площадь освещения составляет 6 м².

  • Площадь освещения 6 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 40 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина200 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, золотой

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