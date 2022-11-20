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Подвесной светильник V4061-1P Section

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Характеристики товара

Описание

Современный подвесной светильник из коллекции Section. Цилиндрический плафон из алюминия оснащён поворотным механизмом для регулировки направления света по своему вкусу и стилю. Источником света служат лампы с цоколем GU10.Металлический каркас на штанге надежно крепится к потолку с помощью крепежной планки. Данная модель идеально подойдет для направленного освещения в в любом современном интерьере.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина60 мм
  • Длина60 мм
  • Диаметр60 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

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