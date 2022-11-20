Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник из коллекции Section. Цилиндрический плафон из алюминия оснащён поворотным механизмом для регулировки направления света по своему вкусу и стилю. Источником света служат лампы с цоколем GU10.Металлический каркас на штанге надежно крепится к потолку с помощью крепежной планки. Данная модель идеально подойдет для направленного освещения в в любом современном интерьере.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина60 мм
- Длина60 мм
- Диаметр60 мм
- Материалметалл
- Цветчерный