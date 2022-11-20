Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Katherine с 4-мя плафонами. Металлические плафоны с медным цветом в лаконичном дизайне подойдут для интерьера в стиле лофт. Мощность лампы 60 Вт., площадь освещения 3кв.м. Отличный вариант для кухни, холла или барной зоны.
- Площадь освещения 10 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 4
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 240 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 85*34,5*18,5
Вес брутто: 2,4
Объем: 0,054
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина130 мм
- Длина890 мм
- Материалметалл
- Цветсерый