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Светильник подвесной светодиодный V10874-PL Eir

Артикул: CH-066-869
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник серии Eir в современном стиле. Модель выполнена в бронзовом цвете и оснащена дополнительным узорчатым плафоном, мощность лампы в 7 Вт позволит осветить 5 м². Светильники легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать при монтаже.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина159 мм
  • Глубина159 мм
  • Высота1723 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность9 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветкоричневый, прозрачный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки1.50 кг

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