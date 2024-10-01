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Светильник подвесной V10448-1P Ravenna - фото 1Светильник подвесной V10448-1P Ravenna - фото 2Светильник подвесной V10448-1P Ravenna - фото 3

Светильник подвесной V10448-1P Ravenna

Артикул: CH-066-719
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный подвесной светильник из серии Ravenna в современном стиле. Алюминиевый плафон диаметром 25 см поможет создать яркое направленное вниз освещение, подходящее для обеденной или барной зоны. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Светильник надежно и крепится к потолку с помощью крепежной планки. Простой дизайн и сочетание спокойных цветов светильника поможет дополнить качественным освещением любой современный интерьер. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1340 мм
  • Материалметалл, алюминий, дерево
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Вес упаковки1.20 кг

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